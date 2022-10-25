Пенсионерка в Петрозаводске лишилась 65 тысяч рублей в поисках работы

Значительную сумму денег потеряла 68-летняя жительница Петрозаводска, которая искала работу. Пенсионерка попала в сети мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Женщина разместила на сайте объявление, вскоре ней связался неизвестный. Мужчина предложил ухаживать за его пожилой мамой и обещал за это платить.

Петрозаводчанка согласилась, собеседник обманом узнал реквизиты ее банковской карты, чтобы перечислять деньги. Потом убедил оформить кредитную, узнал код доступа к личному кабинету и украл со счета 65 тысяч рублей. // Фото: рxhere.com