Пенсионерка сорвала куш в лотерею и решила раздать деньги

72-летняя жительница Великобритании выиграла более 140 тысяч фунтов стерлингов (более 14 миллионов рублей) в почтовой лотерее и решила раздать деньги. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что в начале пандемии женщина по имени Кэт Скотт помогала местным врачам - она сшила сотни медицинских халатов для работников больниц и домов престарелых. «Это была тяжелая работа, но это не имело значения - я знала, что все мои старания пойдут на благое дело», - рассказала британка.

Часть выигранных в лотерею денег Скотт планирует потратить на покупку и установку дефибриллятора в местное отделение почты. Она также решила поделиться выигрышем с внуками. «Я позвонила внукам по FaceTime и уже пообещала отдать им сто тысяч фунтов стерлингов (10,1 миллиона рублей)», - сказала она.

Супруг британки страдает болезнью Паркинсона, поэтому они не смогут отправиться в путешествие и решили потратить деньги на помощь другим. Фото pixabay.com/ChiniGaray