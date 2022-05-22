Пенсионерам назвали условие для получения десяти тысяч рублей

Россиянам назвали способ получить бонус в десять тысяч рублей. При регистрации в качестве самозанятого предоставляется бонус в размере 10 тысяч рублей, сообщает «Прайм». Получить его могут и пенсионеры, если зарегистрируются в качестве самозанятых. В налоговой уточняется, что денежный бонус выдается один раз.

Самозанятый пенсионер не считается трудоустроенным, так как доходы самозанятых не облагаются пенсионными взносами. Самозанятые пенсионеры смогут получить пенсию (в объеме неработающего пенсионера) и бонус.

Ставшие самозанятыми физлица и индивидуальные предприниматели могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке - 4 или 6%.

При налоговом вычете в десять тысяч рублей ставка с 4% уменьшается до 3%, ставка с 6% уменьшается до 4%. Когда бонус будет полностью потрачен, то налоговые ставки снова составят 4% и 6%. Потратить десять тысяч можно только для уплаты налога. (фото pixabay.com, pasja1000)