Мощная магнитная буря обрушится на Землю

Из-за серии вспышек на Солнце наша планета в течение четырех дней будет находиться в зоне магнитных волнений. Самая мощная буря ожидается 24 мая, сообщает «Фонтанка». По прогнозам экспертов, волнения в атмосфере могут продлиться несколько дней, вплоть до 27 числа. Вспышки чуть слабее, той что ожидается, случались 19 и 20 мая.

На Земле может отключаться радиосвязь, заметно ухудшаться здоровье у метеозависимых людей. У людей, у которых нет хронических болезней, во время магнитных бурь может болеть голова, они могут чувствовать апатию и усталость.

Людям, которые наблюдаются у докторов, советуют высыпаться, пить больше воды, есть меньше соленого, не употреблять вредные продукты. Также людям рекомендуют больше гулять на свежем воздухе. (фото pexels.com, Andrea Piacquadio)