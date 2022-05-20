Россия создаст 12 новых воинских частей у западных границ страны

Россия создаст 12 новых воинских частей в Западном военном округе на фоне вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

Как отметил министр, новые части и подразделения будут сформированы у западных границ России до конца года.

«Обстановка на Западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ», - заявил Шойгу.

Он подчеркнул, что из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО напряженность в зоне ответственности Западного военного округа возрастает. Фото: pixabay.com/WiR_Pixs