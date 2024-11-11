Пенсионер на «Ниве» врезался в эвакуатор и покалечил пассажирку

На выезде из Петрозаводска по Суоярвскому шоссе (объездной дороге) образовалась огромная пробка. Оказалось, что причиной стала авария, сообщили в ГАИ Петрозаводска.

Примерно в 16:10 возле родника на подъезде к городу столкнулись «Нива Шевроле» и эвакуатор BAW.

По данным из ТГ-канала «Вкратце|Петрозаводск|Карелия», за рулем «Нивы» был 81-летний водитель. В результате аварии пострадала 75-летняя пассажирка «Нивы», ее доставили в больницу для оказания медицинской помощи. // фото: ГАИ Петрозаводска