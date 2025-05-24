Пенсионер Чарли обрел дом, а Байра ждет своего человека

Восьмилетней бельгийской овчарке по кличке Чарли нашли дом. Служебная собака отработала в охранно-конвойной службе полиции, вышла на пенсию и обрела любящего хозяина.

В Центре кинологической службы МВД по Карелии еще одной собаке в почтенном возрасте подыскивают дом.

Встречу со своим человеком ждет Байра. Ей 10 лет, прививки сделаны, характер спокойный. Служебная собака искала наркотические и психотропные вещества. © «Петрозаводск говорит»