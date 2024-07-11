Парламент Карелии изменил название годовщины освобождения Карелии

На заседании Законодательного Собрания 11 июля депутаты поддержали законопроект о переименовании Дня освобождения Карелии от фашистских захватчиков в День освобождения Карелии от немецко-фашистских и финских захватчиков.



Новое название праздничной даты ранее обсуждалось на заседаниях рабочей группы, в состав которой вошли ученые-историки и представители исполнительных органов власти Карелии.



Факты говорят, что основные боевые и захватнические действия на территории Карелии с 41-го по 44 годы были проведены Финляндской республикой. Изменение названия праздника - это важный шаг для сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне, отметил председатель Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев.



Предложения по изменению наименования праздничной даты согласованы с Министерством иностранных дел Российской Федерации.

//Фото: ЗС РК