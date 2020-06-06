Парфенчиков снял КПП с въездов в Карелию

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о прекращении работы контрольно-пропускных пунктов на въездах в республику. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

По мнению губернатора, КПП выполнили свою задачу, в том числе, позволили контролировать численность людей, въехавших в Карелию в майские праздники. После возобновления работы транспорта контроль автомобильных дорог потерял свое значение.

Контрольные пункты на трассах «Кола», «Сортавала» и «Вологда-Медвежьегорск» прекратят деятельность в 8 утра 8 июня. Остальные КПП уже закрыты.

«Снятие контрольных пунктов не означает отмену остальных требований к въезжающим в Карелию. Они по-прежнему должны сообщать о своем прибытии на горячую линию минздрава: 8-800-201-06-57 и в течение 14 дней находиться на самокарантине. Это в полной мере относится к гражданам, которые приезжают в гости к родственникам», - отметил губернатор.