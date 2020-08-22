Парфенчиков оценил готовность школ Карелии к новому учебному году

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинспектировал школы республики перед началом нового учебного года. О результатах он рассказал на своей странице в соцсетях. Он отметил, что в целом сделано уже многое, виден результат. Конечно, что-то еще предстоит доделать, но все работы находятся в завершающей стадии, нет форсмажорных проблем.

В частности в этом году серьезные были направлены на северные школы. Модернизация теплоузлов, утепление фасадов, замена окон, – это залог комфорта учеников и педагогов в условиях суровых зим. Так, в беломорской школе № 1 весь этот объем работ уже выполнен. Теперь здесь можно приступать к решению других вопросов. В сосновецкой школе сейчас завершается ремонт кровли основного здания. Часть старых окон заменены на стеклопакеты. Задача на будущий год – привести в порядок кровлю над пристройкой, в которой расположены столовая и спортзал. Стены в школе основательные, поэтому утепление фасадов не требуется, а вот замену окон надо продолжать.

По итогам поездки принято важное решение по Сегежскому району. Дело в том, что здесь долгое время не уделяли должного внимания состоянию образовательных учреждений. Поэтому в следующем году планируется целевое выделение средств на все сегежские школы и детские сады.

В Медвежьегорске Парфенчиков побывал на месте строительства новой школы на 1100 учеников. Современное здание планируем возвести к 2020 году по федеральному проекту «Образование».

В сунской школе завершается ремонт кровли. Кроме того, здесь модернизирована система отопления и установлена большая часть новых окон. Школа перспективная, рассчитана на 300 учеников, хотя первого сентября туда придут учиться 70 ребят.

«Но мы готовимся к тому, что в ближайшее время школьников в Янишполе станет гораздо больше. С запуском рыбоперерабатывающих заводов, а также выделением 140 участков под ИЖС, сюда приедут многие семьи с детьми, в том числе и многодетные», – пишет Парфенчиков.