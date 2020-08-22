Завершается благоустройство вокруг стелы «Город воинской славы»

Завершается благоустройство территории вокруг стелы «Город воинской славы». В пятницу объект, который благоустраивается в рамках подготовки к 100-летию Карелии, посетили мэр Петрозаводска Ирина Мирошник и премьер-министр правительства Карелии Александр Чепик.

«Благоустройство будет завершено до конца августа. Останутся еще очень важные элементы – барельефы, отражающие исторические события и более чем 300-летнюю историю города Петрозаводска. Заслуженный художник России Салават Щербаков продолжает работу над ними. Как только отольют, мы в сентябре их разместим. Я думаю, что стелу уместно открыть в День освобождения Республики Карелия 30 сентября и запланировать здесь торжественные мероприятия»,

– сказала Ирина Мирошник.

В настоящее время подрядная организация ООО «Управляющая Компания Возрождение Торговый Дом» завершает мощение дорожек, устройство лестничного спуска к реке Лососинке. Ранее выполнены работы по защите кабельных линий, прокладке трубопроводов ливневой канализации, установке подпорных стенок и многие другие. Вдоль аллеи уже высажены кусты. Работы находятся в завершающей стадии.