Отстранение Валиевой и лишение РФ «золота» пока не подтвердилось

Информация о лишении фигуристов из России «золота» командного турнира Олимпиады и отстранении Камилы Валиевой от соревнований пока не нашла подтверждения. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» и удалил публикацию, в которой это говорилось.

Издание сообщило, что решение по делу 15-летней фигуристки пока не приняли. Валиеву заподозрили в применении допинга. Но издание написало, что спортсменку еще могут признать невиновной.

Если это случится, сборная России сохранит за собой золотые медали командного турнира.

Официальное заявление МОК по данному поводу ожидается 10 февраля в 13:00 по пекинскому времени. // Фото: Reuters.com