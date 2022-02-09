В школах Петрозаводска из детей будут делать самбистов

Юные самбисты смогут тренироваться в школах Петрозаводска. Условия для занятий создают Спортшкола олимпийского резерва № 5 и Федерация самбо Карелии.

В частности, самбисты могут заниматься любимым видом спорта в Соломенном, в школе № 7. Там установили борцовский ковер, который позволяет также проводить занятия и по общей физической подготовке с элементами гимнастики.

В рамках сотрудничества с образовательными учреждениями развивать спорт, в том числе, самбо, планируется и дальше. В ближайшее время такие занятия станут доступными в средней школе N 34 и лицее № 1. // Фото: источник