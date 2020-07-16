Открыт набор на интенсив-курсы «Ультра-похудение»

Студия коррекции фигуры https://vk.com/v.forme на основе авторской дыхательной гимнастики Алёны Гром объявила набор на занятия для желающих быстро похудеть. Это не диеты или изнуряющие активные тренировки.

Применяемая методика проста и эффективна. Она основана на специально разработанной дыхательной гимнастике, запускающей процессы ускоренного окисления, т.е. сжигания жировых клеток с помощью "добавочного" кислорода. Программа не имеет аналогов, разработана с учетом индивидуальных возможностей занимающихся, не требует физической подготовки, сочетает правильное дыхание со специальными позами и упражнениями для стремительного обретения стройности без вреда для здоровья.

Занятия проходят с поэтапным переходом от простых позиций к более результативным в течении 50 минут ежедневно, кроме выходных.

Курс 10 дней.

В тренировке основной упор делается на проблемную зону бедер, спасательного круга живота, зоны второго подбородка.

Постоянные участники тренировок отмечают доступность и эффективность программы для любого возраста и любой комплекции.

За две недели занятий вы сможете:

- заметно сократить объемы талии, рук, бедер и т.д.;

- улучшить весовые показатели;

- целенаправленно скорректировать свои проблемные зоны;

- уменьшить аппетит, сократив порции еды без психологического ущерба;

• ощутить небывалую гибкость, подтянутость и грациозность;

• увеличить свой уровень энергии в 2-4 раза и улучшить настроение.

Открыт набор в группы с 20 по 31 июля. Есть возможность выбрать для занятий утреннее или вечернее время.

Занятия проходят по адресу: ул.Правды. 29, каб. 312, 3 этаж.

Записаться можно онлайн: https://vk.com/topic-41129741_40766811 или по тел. 637-837

Противопоказания для занятий: высокая степень гипертонии, заболевания сердца, тромбофлебит, беременность.