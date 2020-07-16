Открыт набор на интенсив-курсы «Ультра-похудение»
Студия коррекции фигуры https://vk.com/v.forme на основе авторской дыхательной гимнастики Алёны Гром объявила набор на занятия для желающих быстро похудеть. Это не диеты или изнуряющие активные тренировки.
Применяемая методика проста и эффективна. Она основана на специально разработанной дыхательной гимнастике, запускающей процессы ускоренного окисления, т.е. сжигания жировых клеток с помощью "добавочного" кислорода. Программа не имеет аналогов, разработана с учетом индивидуальных возможностей занимающихся, не требует физической подготовки, сочетает правильное дыхание со специальными позами и упражнениями для стремительного обретения стройности без вреда для здоровья.
Занятия проходят с поэтапным переходом от простых позиций к более результативным в течении 50 минут ежедневно, кроме выходных.
Курс 10 дней.
В тренировке основной упор делается на проблемную зону бедер, спасательного круга живота, зоны второго подбородка.
Постоянные участники тренировок отмечают доступность и эффективность программы для любого возраста и любой комплекции.
За две недели занятий вы сможете:
- заметно сократить объемы талии, рук, бедер и т.д.;
- улучшить весовые показатели;
- целенаправленно скорректировать свои проблемные зоны;
- уменьшить аппетит, сократив порции еды без психологического ущерба;
• ощутить небывалую гибкость, подтянутость и грациозность;
• увеличить свой уровень энергии в 2-4 раза и улучшить настроение.
Открыт набор в группы с 20 по 31 июля. Есть возможность выбрать для занятий утреннее или вечернее время.
Занятия проходят по адресу: ул.Правды. 29, каб. 312, 3 этаж.
Записаться можно онлайн: https://vk.com/topic-41129741_40766811 или по тел. 637-837
Противопоказания для занятий: высокая степень гипертонии, заболевания сердца, тромбофлебит, беременность.