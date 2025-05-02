Отключения электричества планируются в Петрозаводске и районах Карелии

На следующей неделе сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат работы на сетях в Карелии. Об этом сообщается на официальном сайте правительства республики.

В связи с проведением работ отключения электричества ожидаются в Петрозаводске, в Сегежском округе, а также в Калевальском, Кемском, Муезерском, Олонецком, Прионежском и Пряжинском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения потребителям за временные неудобства. Они также пообещали, что в День Победы отключений не будет. © «Петрозаводск говорит»