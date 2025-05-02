Карельская компания представила продукцию на выставке в Узбекистане

В апреле в Ташкенте прошла выставка «Иннопром. Центральная Азия» – ключевое мероприятие для развития торгово-промышленного сотрудничества в среднеазиатском регионе. При поддержке Российского экспортного центра предприятия из российских регионов представили свои решения в рамках национальной экспозиции под брендом «Сделано в России». Карелию представляла компания ООО «Петрозаводскмаш горно-металлургический комплекс» (ПГМК).

Экспозицию «Сделано в России» осмотрели президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев.

«В период этой выставки мы провели ряд успешных переговоров и с одним из потенциальных потребителей нашей продукции — это Алмалыкский горно-металлургический комбинат. Обсуждаем сейчас возможность создания совместного предприятия, локализации производства продукции в Узбекистане и сборку насосов»,

— поделился генеральный директор ПГМК Андрей Садыков.

ООО «Петрозаводскмаш горно-металлургический комплекс» (ПГМК) активно развивает сотрудничество с Узбекистаном. Компания принимала участие в визите делегации под руководством главы Карелии Артура Парфенчикова в Ташкент в октябре 2024 года и подписала меморандум о сотрудничестве с узбекистанской компанией «MST Minlash» о поставке грунтовых насосов высокой производительности.

ПГМК изготавливает насосы для горно-обогатительных комбинатов, проводит ремонтные, восстановительные и сервисные работы для горнодобывающих и обрабатывающих предприятий Северо-Запада России. © «Петрозаводск говорит»