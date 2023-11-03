Отец с сыном изуродовали лицо северянину

Двух жителей Карелии будут судить за избиение жителя Северодвинска. Конфликт вышел из-за того, что отцу с сыном не понравилось, что рядом с их частным домом ездит посторонний на квадроцикле.

Следователю они рассказали, что сделали незнакомцу замечание, а тот в ответ наехал на ногу 53-летнему жителю Карелии. Мужчины начали выяснять отношения, произошла драка. По информации Следкома по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, отец с 18-летним сыном применили силу к 37-летнему незнакомцу, а потом глава семейства ударил его пассатижами. На лице у потерпевшего остался рубец, что считается тяжким вредом.

Разбираться в обстоятельствах истории, произошедшей летом прошлого года в деревне Водокужская, предстоит суду. // фото freepik.com