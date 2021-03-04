Осужден житель Питкяранты, угрожавший ножом полицейскому

В Питкяранте завершился суд над 54-летним местным жителем, сообщает прокуратура Карелии.

Установлено, что в ноябре прошлого года, в полицию обратилась женщина с сообщением об угрозе убийством и причинением тяжкого вреда здоровью со стороны сожителя.

В связи с этим на место происшествия прибыл участковый. Препятствуя проверке и не желая выдавать орудие предполагаемого преступления – нож, подсудимый, будучи пьяным, угрожал ножом сотруднику полиции. В отношении мужчины была применена физическая сила, он был доставлен в полицию.

Подсудимый ранее более десяти привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. По месту жительства характеризуется отрицательно.

Рассмотрев все обстоятельства дела, суд признал подсудимого виновным в угрозе применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Учитывая отсутствие судимостей, полное признание вины, активное способствование расследованию и принесение извинений потерпевшему, суд назначил осуждённому наказание в виде полутора лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото с сайта kanzori.ru