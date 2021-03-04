04 марта 2021, 17:08
Экс-председателю ТСЖ грозит колония за присвоение денег жильцов
По версии прокуратуры, петрозаводчанка использовала свое положение, чтобы похитить более 870 тысяч рублей
Бывшего председателя правления одного из ТСЖ в Петрозаводске обвинили в присвоении более 870 тысяч рублей.
По сообщению прокуратуры, петрозаводчанка в 2016-2019 годах, пользуясь своим служебным положением, похитила вверенные ей членские взносы на оплату коммунальных услуг, капремонта и других расходов. Преступление было раскрыто, возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.
Уголовное дело по существу рассмотрит Петрозаводский городской суд. (фото seligerlife.ru)