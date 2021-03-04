Экс-председателю ТСЖ грозит колония за присвоение денег жильцов

Бывшего председателя правления одного из ТСЖ в Петрозаводске обвинили в присвоении более 870 тысяч рублей.

По сообщению прокуратуры, петрозаводчанка в 2016-2019 годах, пользуясь своим служебным положением, похитила вверенные ей членские взносы на оплату коммунальных услуг, капремонта и других расходов. Преступление было раскрыто, возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Уголовное дело по существу рассмотрит Петрозаводский городской суд. (фото seligerlife.ru)