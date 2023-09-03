Осенняя ярмарка пройдет в Петрозаводске

С 7 по 15 октября на Ярмарочной площади в конце Октябрьского проспекта в Петрозаводске пройдет традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка. Сроки проведения традиционного мероприятия озвучили в центре «Мой бизнес».

Принять участие в ярмарке смогут региональные производители, фермеры, а также граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородничеством, животноводством.

Заявки от участников принимают на проспекте Ленина, 2, в кабинете 521. По вопросам можно обращаться по номеру 8 (8142) 71-35-68 или писать на электронную почту: tatyana.kozachek@petrozavodsk-mo.ru // фото freepik.com/