Клад эпохи Ивана Грозного обнаружили в Москве

Монеты 15-16 веков эпохи Ивана Грозного и его предков нашли на месте стройки жилого квартала в Москве. В ходе археологических работ было обнаружено более 700 находок, пишет газета «Известия». Находки имеют историческую ценность.

Клад состоит из монет времен Ивана III Великого, Василия III, Ивана IV Грозного. Речь идет о пуле 0 разменной медной монете, которую чеканили в Великом княжестве Московском и других землях. Также археологи нашли в Замоскворечье набор посуды второй половины 18 века производителя Villeroy & Boch.

С 14 века на современной Большой Татарской находилась Татарская слобода, где жили выходцы из Золотой Орды, купцы и ремесленники. С 15 века там фиксируются остатки жилых построек. С конца 17 века по начало 18 века в Татарской слободе строили усадьбы. // фото freepik.com/ bearfotos