Россиянам объяснили, как переезд влияет на размер пенсии

Размер пенсии может измениться при переезде в другой регион. Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова и кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец в беседе с «АиФ» отметила, если пенсионер переезжает из одного региона в другой, где региональный прожиточный минимум ниже федерального, а он получает доплату из федерального бюджета, то независимо от размера назначенной пенсии, он получит такую же сумму.

Эксперт советует смотреть на прожиточный минимум в регионах тем пенсионерам, которые переезжают из региона с прожиточным минимумом выше федерального в регион с прожиточным минимумом ниже федерального.

Например, при переезде из Московской области в Адыгею можно потерять часто надбавок. Если пенсионер переедет из Адыгеи в Москву, то он получит доплату к пенсии. Если пенсионер из Москвы или Адыгеи переедет в Мурманскую область, то его пенсия станет выше столичной. В любом случае перед тем, как менять место жительства, следует ознакомиться с уровнем прожиточного минимума в регионе прибытия.

Доплачивают также пенсионерам, у которых есть стаж работы в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. Если человек проработал на Крайнем севере 15 лет и имеет общий стаж работы 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, то будет получать дополнительно 50% фиксированной части пенсии — 11 350, 99 руб. В приравненных районах фиксированная часть составит 30% — 9 837, 52 руб. Доплаты устанавливаются независимо от места проживания пенсионера. Также фиксированные выплаты к пенсии происходят за счет районного коэффициента, который устанавливается в зависимости от места проживания.

«Если, например, человек, заработав «северный стаж», переедет из Мурманской области в Воронежскую область, то ему выгоднее оставить фиксированную часть за счет стажа. А если пенсионер, имея северный стаж, переезжает из Томской области, где установлен районный коэффициент 1,5, в Якутию с коэффициентом 2, то ему выгоднее получать пенсию с учетом районного коэффициента», - говорит Людмила Иванова-Швец. Она подчеркивает, что нюансов много, нужно всегда смотреть, какие доплаты могут быть выгоднее. // фото «Петрозаводск говорит»