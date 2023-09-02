В Петрозаводске ищут тех, кто готов работать по 16 часов в сутки

Билетных кассиров набирают в Петрозаводске. Объявление о вакансии опубликовал «Карелавтотранс».

Перевозчик предлагает работать по 16 часов в сутки: с 5:00 до 21:00 или с 6:00 до 22:00. Правда, стоит отметить, что график работы смены – сутки через двое. Также у работника будет перерыв на отдых и обед. Зарплату перевозчик не озвучил, видимо, скажут кандидату при личном общении.

На время реконструкции автовокзала, работать кассиру предложат на площади Гагарина. Среди требований – среднее профессиональное образование, умение обращаться с вычислительной техникой, банковскими терминалами, кассовыми машинами и личные качества – ответственность, внимательность и доброжелательность.

По поводу работы предлагают обращаться на Шотмана, 10-а, с понедельника по четверг с 8:30 до 16:45 (обед с 13.00 до 13.30), пятницу с 08:30 до 13:45, либо в билетные кассы на площади Гагарина, 2-а. // фото «Петрозаводск говорит»