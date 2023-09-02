Электричество будут отключать по всей Карелии

Энергетики проводят плановые работы на энергообъектах, в связи с ремонтом потребителей временно отключают от ресурса. С 4 по 10 сентября электричества не будет в двенадцати районах, а также Петрозаводске и Костомукше.

В частности, свет отключат в карельской столице 4 сентября в период с 10:00 до 16:00, в зону отключения попал Бараний Берег и Зимник. 5 сентября электричество будут отключать в период с 9:00 до 17:00 на улице Чапаева, где возводят здание налоговой. В Костомукше электричество будут отключать на разных улицах 4, 5 и 6 сентября. График можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com/ Diz Play