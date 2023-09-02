Разработчики испытали созданный в Карелии беспилотник «Паук 30»

Разработчики испытали беспилотник, собранный в Карелии. Над проектом работали эксперты по авиатехнике и инжинирингу, IT-специалисты и маркетологи с опытом разработки прототипов БПЛА.

31 августа прошли третьи тестовые испытания беспилотника «Паук 30». Как работает аппарат в воздухе, разработчики готовятся продемонстрировать в сентябре. Место и дату полета согласовывают с властями Карелии.

Многофункционального инженерного центра по БПЛА появился в июне, за два месяца специалисты собрали образец беспилотника вертолетного типа.

В пресс-службе регионального минэка сообщили, что квадрокоптер без груза может лететь в течение 60 минут. Его грузоподъемность составляет до 14 кг. Дрон на 38% состоит из отечественных комплектующих, но команда планирует увеличивать долю до 50% и выше. Во втором экземпляре она составит 48%.

Специалисты работают над регулировкой системы точной посадки и созданием внешнего корпуса, который будет пригоден для серийного производства. Разработчики готовят документы для включения собранного аппарата в реестр промышленной продукции, произведенной в России. // фото freepik.com/ wirestock