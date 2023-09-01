01 сентября 2023, 18:17
Общество

Водитель нарвался на крупный штраф в ходе рейда в Петрозаводске

Накануне Дня знаний сотрудники ГИБДД провели профилактическое мероприятие в карельской столице

В Петрозаводске накануне Дня знаний прошел очередной рейд по контролю за соблюдением правил перевозки детей. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

В ходе мероприятия был выявлен один нарушитель. Водитель перевозил своего 10-летнего ребенка на переднем сидении без детского удерживающего устройства.

В отношении автомобилиста был составлен административный протокол. Ему предстоит заплатить за свое нарушение штраф в размере 3000 рублей. // Фото ГИБДД Петрозаводска

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