Оркестр из Карелии весной уедет на Мальту

Организатором фестиваля InClassica и академии выступает Европейский фонд поддержки культуры (ЕФПК). Праздник музыки пройдет С 17 апреля по 11 мая этого года.

«Мальтийская академия классической музыки представляет собой одно из самых ярких последних достижений в области классического музыкального образования в Европе, предлагая программу трехнедельного обучения у одних из самых уважаемых профессоров со всего мира. Я с нетерпением жду возможности поприветствовать наших участников на Мальте, и я уверен, что обучение в Академии станет самым интересным и полезным опытом», - признается Константин Ишханов, президент Европейского фонда поддержки культуры.

Юные таланты будут учиться у ведущих педагогов со всего мира. Их ждут просветительские лекции и дискуссии с участием выдающихся представителей музыкального сообщества. Лучшие студенты получат уникальную возможность выступить на одной сцене с такими именитыми солистами, как Марио Стефано Пьетродарки, Констанция Принципе, Гайк Казазян, Джулиано Маццокканте, Антонио Тинелли, Алена Баева и другими в сопровождении камерных и симфонических оркестров, в том числе, и Симфонического оркестра Карельской государственной филармонии.