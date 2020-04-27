Организаторы рассказали, как пройдет «Бессмертный полк» в этом году

В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн. В Москве акция будет транслироваться на 200 медиаэкранах. Прямой эфир будет вести онлайн-кинотеатр Okko, также следить за «Бессмертным полком» можно будет на официальном портале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя движения «Волонтеры Победы» Ольгу Амельченкову.

Любой россиянин сможет прислать фотографию своего родственника, прошедшего войну, на одну из Интернет-площадок. Волонтеры обработают снимки и выведут их в эфир 9 мая.

Напомним, ранее Владимир Путин сообщил о том, что парад Победы переносится из-за пандемии на более поздний срок. Президент пообещал, что до конца года торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы обязательно состоятся.