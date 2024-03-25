Организатор «Воздуха Карелии» подарил гитару студентке из поселка Чупа

Кристина из поселка Чупа Лоухского района теперь сможет играть на электрогитаре Yamaha Pacifica. Ее студентке Петрозаводского музыкального колледжа подарил организатор фестиваля «Воздух Карелии» Максим Мазуровский.

- Кристина учится в Петрозаводском музыкальном колледже им. Раутио на 4-м курсе по классу электрогитары. Она написала мне, что культурная жизнь в ее поселке угасает, поэтому ее семья восстанавливает там музыкальную школу, превращая ее в площадку для творческой деятельности,

- рассказал он.

Девушка призналась, что мечтает выступить на фестивале «Воздух Карелии» и купить электрогитару в возрождающуюся музыкальную школу поселка.

Еще она мечтает на базе школы создать музей музыкальных инструментов и музей культурной жизни поселка. Там будут и карельские народные инструменты, и современные.

Максим Мазуровский посчитал эти мечты и саму Кристину достойной его гитары.

- Надеюсь, в руках этой скромной и творческой девушки она обретет новую жизнь, - сказал он.

Электрогитару девушка получила на день своего рождения и была очень благодарна. // фото, видео: Максим Мазуровский.