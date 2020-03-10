Определены сильнейшие школьные команды Петрозаводска по волейболу

В Петрозаводске прошел муниципальный этап всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч». За победу боролись 15 команд юношей и 12 команд девушек из образовательных учреждений столицы Карелии, сообщает пресс-служба мэрии.

Финалисты встретились в Центре спортивных игр «Десяточка». Выиграла команда школы №39: капитан Диана Ряттель, игроки Ксения Пухленко, Алина Юркова, Кира Елькуева, Яна Самохина, Алина Омельченко, Екатерина Жиленко, Настя Агафонова, Злата Яшкова и Анна Дементьева.

Второе место у школы №3, третье - у Финно-угорской школы.

Команда лицея №1 - победитель среди юношей. За команду играли Роман Пархоменко, Илья Рождественский, Артем Денисов, Богдан Пелевин, Арсений Трифонов, Алексей Поляков и Максим Сенченко. Второе место заняли волейболисты гимназии №17. Третье - у школы №35.

Спортивные поединки школьников прошли в рамках всероссийского проекта «Волейбол в школу».