Команда Карелии по фитнес-аэробике покоряет российские подиумы

С 6 по 9 марта в Ярославле проходит первенство Северо-Западного и Центрального федеральных округов России по фитнес-аэробике. В нем принимает участие карельская сборная, воспитанницы спортивной школы №1 Петрозаводск, сообщает паблик федерации фитнес-аэробики Карелии.



7 марта в дисциплине «Аэробика», возраст -14-16 лет, жительницы Карелии заняли все три призовых места: золото – «Драйв», серебро – «Спринт», бронза – «Стайл». Спортсменки тренируются у Любови Смирновой и Яны Гавриловой.



В возрастной категории 11-13 лет команда «Глори» заняла первое место. Тренеры - Ксения Гольдфейн и Виктория Канаева.



Также отлично себя показали, заняв пятые места в номинации «аэробика 5 человек» в разных возрастных группах команды «Ириски» и «Карамельки».

8 марта победы не закончились. Первое и третье место в категории «Хип хоп» в разных возрастных категориях заняла команда «Таймз».

В итоге наши спортсменки завоевали 3 золотых медали, 2 серебряную и две бронзовых.