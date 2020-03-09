09 марта 2020, 14:27
Спорт

Команда Карелии по фитнес-аэробике покоряет российские подиумы

На первенстве в двух федеральных округах наши спортсменки завоевали множество наград

С 6 по 9 марта в Ярославле проходит первенство Северо-Западного и Центрального федеральных округов России по фитнес-аэробике. В нем принимает участие карельская сборная, воспитанницы спортивной школы №1 Петрозаводск, сообщает паблик федерации фитнес-аэробики Карелии.

7 марта в дисциплине «Аэробика», возраст  -14-16 лет, жительницы Карелии заняли все три призовых места: золото – «Драйв», серебро – «Спринт», бронза – «Стайл». Спортсменки тренируются у Любови Смирновой и Яны Гавриловой.

В возрастной категории 11-13 лет команда «Глори» заняла первое место. Тренеры - Ксения Гольдфейн и Виктория Канаева.

Также отлично себя показали, заняв пятые места в номинации «аэробика 5 человек» в разных возрастных группах  команды «Ириски» и «Карамельки».   

8 марта победы не закончились. Первое и третье место в категории «Хип хоп» в разных возрастных категориях заняла команда «Таймз».

В итоге наши спортсменки завоевали  3 золотых медали, 2 серебряную и две бронзовых.

 

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