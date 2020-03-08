Карельский боксер отличился на соревнованиях в Твери

Карельский спортсмен показал отличный результат на соревнованиях в Твери, сообщает на своей странице в соцсетях Федерация Бокса Карелии.

«Поздравляем Максима Макарова (тренер Дралюк В.В.) с победой на Всероссийских соревнованиях класса «А» памяти первого мастера спорта СССР по боксу в Тверской области Виталия Николаевича Карелина. Они вчера завершились сегодня в Твери. В финале Максим одержал победу над мастером спорта из Москвы Виктором Кулдошиным. Наш боксер занял первое место и подтвердил выполнение норматива «Мастер спорта России» по боксу! Молодец»,

– говорит в сообщении.

По информации Федерации бокса Карелии, в турнире приняли участие более 100 сильнейших боксеров (19-40 лет), представляющие 23 региона России.