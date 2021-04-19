Определены победители спартакиады дошкольников «Маленький чемпион»

Финал ежегодной спартакиады дошкольников «Маленький чемпион» прошел 18 апреля в Петрозаводске.

Спортивное мероприятие проводилось как муниципальный этап физкультурно-образовательного фестиваля «Дрозд», сообщили в городской администрации. Дворец спорта Koral собрал финалистов городской спартакиады из шести детских садов столицы Карелии, педагогов и родителей дошкольников. Соревнования включали тестовые задания, определяющие уровень физподготовки детей, и эстафету.

Организаторы спартакиады подчеркнули, что юные петрозаводчане проявили себя как настоящие спортсмены, показав достойный уровень физподготовки. Это совместная заслуга руководства, педагогов дошкольных учреждений и семей воспитанников.

В итоге победителем стала команда детсада №74, «серебро» у воспитанников садика №112, «бронза» - у детского садика №99. Финалистам вручили кубки, медали и призы. (фото пресс-центр администрации города)