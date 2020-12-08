08 декабря 2020, 08:55
Около сорока человек госпитализированы с пневмонией в Карелии за сутки
Никто не умер за прошедшие 24 часа от легочной инфекции в стационарах республики
37 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2883 пациента, 94 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Фото из группы Коронавирус. Оперштаб Карелии