Огромные корни дерева «виноваты» в потопе на Ленинградской улице

Протечку на Ленинградской улице в Петрозаводске пока не удается ликвидировать из-за естественных причин. Дренажную трубу промыть не могут, сообщил мэр Владимир Любарский.

«Служба заказчика» пыталась это сделать с помощью каналопромывочной машины, чтобы обеспечить отток воды. Однако успехом попытка не увенчалась.

Когда аварийный участок осмотрели при помощи телеинспекционного оборудования, выяснилось, что корни большого дерева проросли в дренажную трубу. Они образовали настоящую плотину и, по сути, запечатали систему оттока.