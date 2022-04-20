Огромные корни дерева «виноваты» в потопе на Ленинградской улице
Протечку на Ленинградской улице в Петрозаводске пока не удается ликвидировать из-за естественных причин. Дренажную трубу промыть не могут, сообщил мэр Владимир Любарский.
«Служба заказчика» пыталась это сделать с помощью каналопромывочной машины, чтобы обеспечить отток воды. Однако успехом попытка не увенчалась.
Когда аварийный участок осмотрели при помощи телеинспекционного оборудования, выяснилось, что корни большого дерева проросли в дренажную трубу. Они образовали настоящую плотину и, по сути, запечатали систему оттока.
- Теперь нас ожидают достаточно масштабные работы, - объяснил Любарский. - Уже на этой неделе планируется раскопать аварийный участок с заменой поврежденной трубы. Ну, а дерево, ставшее причиной протечки, придется снести и выкорчевать. // Фото, видео: Владимир Любарский/ВКонтакте