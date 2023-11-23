Огромная очередь из фур образовалась в Карелии на границе с Финляндией

МАПП «Люття» в Карелии пока работает штатно. Но на подъезде к погранпереходу в Костомукше образовалась километровая очередь из фур, сообщает канал «78». Формально въезд не закрыт, но движение через границу затруднено. Водители стараются успеть пересечь границу с Финляндией.

По информации корреспондента издания, водители не знают, что будут делать дальше и рискуют остаться без работы.

Власти Финляндии решили закрыть все погранпереходы на сухопутной границе, оставив лишь самый северный в Мурманской области. Решение о закрытии границы вступит в силу в полночь 24 ноября. КПП минимум останутся закрытыми до 23 декабря. // фото freepik.com/ Natanaelgintin