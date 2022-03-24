Ограничение на полеты в южные аэропорты продлили до 1 апреля

Запрет на полеты в 11 аэропортов юга и центра России продлен до 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

«До 1 апреля 3:45 мск продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», - пояснили в ведомстве.

Для полетов на юг рекомендуется использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Отмечается, что остальные российские аэропорты, в том числе международные, работают в обычном режиме. Фото pixabay.com/ThePixelman