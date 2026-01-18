Огнеборцы тушили автомобиль на трассе в Карелии

Сегодня, 18 января, пожарные 38 пожарно-спасательной части Сортавалы тушили автомобиль на трассе, сообщил у себя на VK-странице глава Сортавальского округа Сергей Крупин.

По информации источника, в 13:20 загорелся КамАЗ. Огненный инцидент произошел на 243-м километре автодороги А-121, около поселка Кортела Лахденпохского округа. Автомобиль выгорел полностью.

