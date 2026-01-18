В карельском поселке ночью горел нежилой дом

Сегодня, 18 января, в поселке Лендеры Муезерского района горел нежилой дом, сообщили в республиканском Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Информация об огненном инциденте поступила на пульт в 03:10 от водителя пожарной части. На место происшествия выехали две автоцистерны, еще одна находилась на подъезде. Пожар удалось локализовать в 03:30.

По информации источника, дом полностью уничтожен огнем, никто не пострадал. Угрозы соседним постройкам не зафиксировано. Пожарные продолжают проливку.