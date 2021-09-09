Одежду и обувь для нуждающихся просят собрать жителей Петрозаводска

Неравнодушных жителей Петрозаводска попросили поделиться одеждой, обувью и другими вещами с нуждающимися горожанами. Помощь принимает Комплексный центр социального обслуживания населения Карелии.

Вещи можно принести в обменно-вещевой пункт Петрозаводского отделения срочного социального обслуживания, который расположен на улице Лизы Чайкиной, 9.

Также помощь принимают в кризисном отделении для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Он находится на улице Кооперативной, 7а.

Пригодятся одежда, обувь, средства гигиены, бытовая техника, посуда, школьно-письменные принадлежности.

Можно пожертвовать нижнее и постельное белье, полотенца, но только новые.

Обувь и одежда должны быть в нормальном состоянии и не требовать ремонта. // Фото: источник