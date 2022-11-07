Очередной нелегал попал в Финляндию через Карелию и попросил убежище

Россияне продолжают проникать на территорию Финляндии, хотя страна закрыта для граждан РФ. Уже после пересечения границы одного из нелегалов поймали около Ките-Хатунваара, сообщили в финской пограничной службе 7 ноября.

Район находится неподалеку от Карелии, очевидно, мужчина пересек российско-финляндскую границу через территорию нашей республики. Это было утром в понедельник, но нелегала остановили.

Он подал прошение о предоставлении убежища в Финляндии. Это уже пятый перебежчик в текущем году, который перешел через границу в зоне контроля погранслужбы «Северная Карелия». // Фото: Jori Samonen/pxhere.com