Объявлен литературный конкурс, посвященный Калевальскому району

В Карелии стартовал литературный конкурс, посвященный Калевальскому району - «Я любви к Калевале не прячу…». Итоги творческого состязания планируют подвести у сосны Леннрота в День республики.

Участвовать могут авторы до 18 лет и старше, сообщили в министерстве культуры Карелии. На конкурс принимают ранее не публиковавшиеся рассказы и повести объемом до 10 страниц, поэтические произведения, литературные эссе, авторские сказки для детей.

Произведения должны быть тематически связаны с Калевальским районом, его историей, культурой, природой, памятными местами, праздниками, традициями, историческими деятелями и жителями, сказителями и рунопевцами. Работы можно присылать до 31 мая 2021 года в электронном виде на почту: kalevalacbs@mail.ru (фото monuments.karelia.ru)