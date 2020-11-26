Обновлен рекорд по суточному числу умерших и зараженных в России

За последние сутки в России выявлены рекордные 25 487 случаев заражения коронавирусом. Скончались 524 человека - это также рекордный показатель. Выздоровели 25 073 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6075. В Санкт-Петербурге 3669 новых случаев, в Архангельской области - 356, в Мурманской области - 277, в Ленинградской области - 202.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус диагностирован 2 187 990 раз. Скончались 38 062 пациента. Выздоровели 1 685 492 человека.

Напомним, в Карелии 25 ноября выявлены 388 новых случаев заражения. Фото 1obl.ru