20 июля 2023, 06:30
Обильные осадки прольются сегодня в Карелии
Местами в республике 20 июля будет довольно тепло
Сегодня, 20 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +15,+17°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +15, +20°С, на юго-западе до +23°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +17, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +21, пасмурно, без осадков.
Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: freepik.com