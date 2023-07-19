19 июля 2023, 16:16
Синоптики обещают до 23 градусов тепла в Карелии в четверг
Сильные дожди пройдут в республике 20 июля
Завтра, 20 июля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Дождь. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +15,+17°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь, местами сильный, ночью по юго-восточным и центральным районам местами очень сильный. Днем в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +15, +20°С, на юго-западе до 23°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +15, пасмурно, дождь.
В Сегеже до +17, пасмурно, дождь.
В Сортавале до +21, пасмурно, без осадков.
Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com