Обещал любовь, но украл деньги: аферист развел сегежанку на 100 тысяч

В Сегеже 47-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенничества, потеряв более 100 тысяч рублей. Как сообщили в МВД Карелии, женщина познакомилась в сети с мужчиной, представившимся Томасом. Незнакомец уверял, что работает инженером-нефтяником за границей, но вскоре его контракт завершится, и он вернется на родину.

Переписка быстро переросла в романтические отношения. Мужчина заявил, что хочет быть с новой знакомой, и предложил отправить ей свой автомобиль через транспортную компанию, чтобы вскоре присоединиться лично. Однако якобы на таможне возникли проблемы, и для дальнейшей перевозки машины потребовалось внести оплату.

Сегежанка, не подозревая обмана, перевела деньги. Затем мошенник сообщил, что на другом пункте пропуска в автомобиле нашли загадочный сейф, за проверку которого также требовалась плата. Под разными предлогами женщина перевела аферистам в общей сложности 103 тысячи рублей. После этого ее виртуальный возлюбленный перестал выходить на связь, а долгожданную машину она так и не увидела.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и проводят проверку по заявлению потерпевшей. // фото: pixabay.com