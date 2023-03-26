О мешающих разбогатеть ошибках бедных людей рассказал психолог

Многие люди работают круглые сутки, а зарплата у них все равно маленькая. А кто-то не утруждает себя, но легко зарабатывает большие деньги. В чем причина, рассказал изданию «Доктор Питер» психолог Михаил Лабковский.

Он уверен, что уровень доходов человека не связан с количеством времени, посвященным работе. Лабковский заявил, что проблема кроется в мешающих зарабатывать внутренних установках.

По его мнению, на доходы влияют три фактора. Во-первых, нужно заниматься любимым делом. Если есть удовольствие от работы, доходы появятся.

Во-вторых, следует отказаться от сознания бедняка. То есть перестать ожидать худшего, черного дня.

В-третьих, надо поверить в себя. Если этой уверенности нет, на собеседовании человек просит маленькую зарплату, на работе все время боится увольнения. // фото: istockphoto.com