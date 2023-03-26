Чемпион мира по фристайлу из России умер во сне в 30 лет

Завоевавший титул чемпиона мира по фристайлу Павел Кротов умер в 30 лет. О смерти спортсмена сообщили в группе Федерации фристайла России ВКонтакте.

Семье, близким и коллегам Павла выразили соболезнования, но о причинах его смерти в столь молодом возрасте не сообщили. Кротова назвали добрым и храбрым человеком.

Старший тренер российской сборной по фристайлу и личный тренер спортсмена Александр Понгильский рассказал РИА Новости, что Павел Кротов умер во сне.

- В пятницу он лег спать, но уже не проснулся,

- уточнил Понгильский.

Причину смерти, по его словам, установят после вскрытия, его проведут 27 марта. // фото: Федерация фристайла России/ВКонтакте