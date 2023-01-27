О качестве информации в Интернете рассказали карельским подросткам

С 23 по 27 января на территории республики проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Твой выбор», во время которого сотрудники полиции встречались с несовершеннолетними. Цель - предупреждения и пресечения попыток их вовлечения в преступную деятельность.

Кроме школьников были охвачены и студенты, сообщили в пресс-службе МВД Карелии. Так, в Колледже технологии и предпринимательства прошли занятия для учащихся разных курсов. Полицейские напомнили об ответственности, которая может возникнуть за противоправные деяния.

Также повышенное внимание было уделено актуальной проблеме, связанной с обилием информации в интернете, и что она не вся является правдивой. В ходе беседы полицейские затронули и тему экстремизма. Ребятам показли фильм, раскрывающий данное понятие. // фото: 10.мвд.рф.