Новый томограф установят в поликлинике №4 на Ключевой

В поликлинике №4 на Нойбранденбургской установят компьютерный томограф. Пока в помещениях ведутся ремонтные работы, подрядчик укладывается в сроки. Об этом в своем аккаунте написал министр здравоохранения республики Михаил охлопков.

С его слов, томограф на Ключевой станет вторым в первичном звене. В прошлом году оборудование было установлено в городской поликлинике №1.



По словам министра томограф в поликлинике устанавливают не только для диагностики тяжелых пневмоний, но и с прицелом на создание Центра амбулаторной онкологической помощи. Министр пообещал, что новый компьютерный томограф заработает уже в конце года. Вдобавок Охлопков сообщил, что до 2024 года томографами оснастят все поликлиники столицы Карелии. (фото yandex.ru)